Incendio in casa, muore bambino a Campobasso: gravi la mamma e due fratelli

(Adnkronos) – Un incendio è divampato nella notte in un'abitazione a Campobasso e nel rogo è morto un bambino di nove anni. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. La mamma del bambino e gli altri due figli, rispettivamente di 4 e 12 anni, sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Dicembre 2023