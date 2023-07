Incendio in casa a Foggia, gravi ustioni per mamma e figlia di 3 anni

(Adnkronos) – È ricoverata al Policlinico di Bari la famiglia coinvolta in un incendio nella notte a San Severo in provincia di Foggia. La mamma e la figlia di 3 anni sono in rianimazione con ustioni estese su tutto il corpo. Sono state trattate nella notte dai chirurghi plastici del centro ustioni con l'innovativa tecnica della escarolisi enzimatica e sono attualmente in prognosi riservata. Il padre e l'altra figlia di 5 anni sono ricoverate, invece, nel centro ustioni e hanno riportato ustioni non molto estese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2023