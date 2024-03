Incendio in casa a Bologna, morti mamma e tre bimbi

(Adnkronos) – Tre bambini piccoli e la loro madre sono morti in un incendio divampato nella notte in un appartamento nella periferia di Bologna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, 118 e polizia. I piccoli, due gemelli di 2 anni e uno di 6, sono morti nell'incendio mentre la donna, 32 anni, durante il trasporto in ospedale. Secondo le prime informazioni l'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito causato da una stufetta elettrica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2024