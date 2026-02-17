Attualità

Incendio all’alba di oggi a Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro

(Adnkronos) – Incendio nel cuore di Napoli oggi, martedì 17 febbraio. In fiamme in via Chiaia il teatro Sannazaro all'alba di oggi.  Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per domare le fiamme.  Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto – da cui emergono gli ingenti danni – è stata diffusa da Tommaso Ederoclite. Alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Febbraio 2026

