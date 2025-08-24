Incendio al Viper Theatre di Firenze: “Tenete le finestre chiuse”

(Adnkronos) – È in corso un incendio che ha interessato l'edificio del Viper Theatre di via Lombardia a Firenze. Su indicazione di Asl e Arpat, il Comune invita gli abitanti delle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano a mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e a evitare attività all'aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Agosto 2025