Incendi sul Gargano: più prevenzione, droni e mezzi nelle aree a rischio

Più uomini e mezzi nelle zone più esposte, un rafforzamento del monitoraggio anche con l’impiego dei droni e una strategia di prevenzione che punti sulla manutenzione del territorio. È la linea condivisa nel corso del tavolo tecnico riunito in Prefettura a Foggia per fare il punto sull’emergenza incendi che nelle ultime settimane, soprattutto nell’area di Peschici, ha devastato centinaia di ettari di pineta e macchia mediterranea.

Tra le misure già operative figurano il potenziamento dei servizi di controllo affidati ai carabinieri forestali anche attraverso l’utilizzo dei droni, l’impiego di due elicotteri della Regione Puglia, uno dei quali dislocato all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia con funzioni complementari ai Canadair, la disponibilità del presidio stagionale dei Vigili del fuoco di Mandrione e la presenza di una vasca per l’approvvigionamento idrico all’interno del Parco nazionale del Gargano. Un dispositivo che, sottolinea la Prefettura, ha già consentito di fronteggiare un numero di incendi superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di rafforzare soprattutto le attività di prevenzione, facendo leva anche sulle risorse già messe a disposizione da Regione e Governo. Al termine della stagione di massima pericolosità sarà quindi avviata un’attività coordinata di analisi e programmazione degli interventi strutturali, con particolare attenzione alla pulizia del sottobosco, alla realizzazione delle fasce tagliafuoco e a tutte le opere ritenute utili a ridurre il rischio di nuovi roghi. La particolare fragilità del territorio garganico, aggravata dalla scarsa manutenzione di numerose aree boscate, è stata indicata come uno dei principali fattori di rischio. Da qui la richiesta di una migliore razionalizzazione delle risorse disponibili e di un potenziamento, dove possibile, di uomini e mezzi nelle aree considerate più vulnerabili. Al tavolo tecnico hanno partecipato i rappresentanti della Regione Puglia – Dipartimento della Protezione civile, il presidente della Provincia di Foggia, il sindaco di Peschici, i carabinieri, i Vigili del fuoco, l’Ente Parco nazionale del Gargano e Arif. I lavori proseguiranno con una nuova riunione già fissata per la fine di agosto.



Pubblicato il 4 Agosto 2026