Incendi sul Gargano: intensificazione dei servizi di vigilanza

Immediata intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia per prevenire, contrastare e individuare i responsabili degli incendi di natura dolosa che stanno danneggiando in maniera irreversibile il territorio boschivo di questa provincia mettendo peraltro a repentaglio la sicurezza di tanti cittadini e turisti ospiti delle principali strutture ricettive delle località balneari della provincia. Ci potrebbe essere la mano della criminalità organizzata dietro gli incendi che lo scorso fine settimana hanno interessato la riviera sud di Manfredonia e le oasi naturalistiche di Salso e Frattarolo. Questo l’esito della riunione di ieri del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ai quali il Prefetto ha voluto manifestare la profonda riconoscenza per l’incessante lavoro dei giorni scorsi per far fronte ai numerosi e gravi incendi che hanno interessato vaste aree del territorio provinciale, lambendo strutture e insediamenti turistici con numerose presenze attesa la stagione turistica in pieno svolgimento, nonché le infrastrutture viarie e ferroviarie con pesanti ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria e sulla puntualità dei convogli ferroviari. Ascoltato il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, il quale ha ribadito che urgono risorse per fare prevenzione e per monitorare costantemente il territorio, spesso abbandonato dalle istituzioni. “Non si fa prevenzione, e quando succedono questi disastri si combatte con pochi mezzi, pochi uomini e con soli 18 canadair che devono badare a tutta l’Italia. Pensate che per venire in soccorso a Manfredonia si sono dovuti alzare da Ciampino e persino dalla Liguria. Assurdo. E anche i soccorsi via terra sono deboli perché scarseggia il personale. Questo abbiamo chiesto oggi durante il Tavolo”.

Nell’ambito della complessiva disamina della grave problematica a livello provinciale che denota evidentemente la sussistenza di interessi anche della criminalità, oltre che di grave negligenza da parte di chi ha il dovere di curare la manutenzione delle aree di proprietà al fine di prevenire il rischio di propagazione di incendi, è stata esaminata nel dettaglio la situazione venutasi a creare nell’area dell’Oasi Lago Salso di Manfredonia, anche con il contributo del Sindaco di Manfredonia intervenuto alla riunione in Prefettura. Per quanto concerne le misure operative di prevenzione, accanto alla intensificazione dell’attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, e preso atto del sistema “modulare” di intervento delle risorse a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato stabilito inoltre di implementare con il concorso dei Comuni i sistemi di difesa delle aree più sensibili anche attraverso il posizionamento di sistemi di videosorveglianza. Inoltre, nell’ambito delle iniziative volte a prevenire e mitigare il rischio di incendi boschivi, è stata condivisa l’importanza di insistere nell’attività di sensibilizzazione nei confronti delle Amministrazioni locali e degli Enti competenti per l’adozione di ogni utile e preventiva misura di pulizia della vegetazione lungo i tratti viari e ferroviari, e di adeguati modelli di intervento per le aree particolarmente esposte agli incendi, al fine di limitare i rischi per la pubblica e privata incolumità. Sempre nel corso della riunione del comitato, attesa la recrudescenza segnalata da Acquedotto pugliese di fenomeni di prelievi abusivi di acqua potabile, con grave pregiudizio per la comunità in considerazione anche del periodo di emergenza idrica in atto sul territorio provinciale, sono stati pianificati mirati dispositivi di prevenzione e controllo del territorio ad opera delle Forze dell’Ordine, che potranno avvalersi delle puntuali analisi e dati già elaborati dai tecnici di Acquedotto pugliese che hanno permesso di individuare in maniera “chirurgica” i punti esatti in cui avvengono gli allacci abusivi che pertanto non rimarranno impuniti. A tali fini è stata condivisa anche l’opportunità di avvalersi da un punto di vista operativo di droni per il rilevamento del fenomeno onde consentire in maniera ancora più capillare e a tappeto la rilevazione delle condotte illecite in argomento.



Pubblicato il 24 Luglio 2025