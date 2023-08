Incendi Canada, stato emergenza in British Columbia: migliaia di evacuati

(Adnkronos) – Sono quasi 400 gli incendi nella provincia della British Columbia, in Canada, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza e ad almeno 30mila famiglie è stato ordinato di andare via. E' ''la peggiore stagione degli incendi boschivi del Canada nella storia moderna'', ha detto il premier della British Columbia David Eby al Washington Post spiegando che le fiamme stanno devastando diverse zone dell'area occidentale. Restrizioni di viaggio sono invece state imposte per le città di Kelowna, Kamloops, Oliver, Penticton e Vernon e Osoyoos, mentre a nord le fiamme si stanno dirigendo verso Yellowknife. —internazionale/esteri



Pubblicato il 20 Agosto 2023