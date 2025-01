Incendi California, Los Angeles conta i danni: da Lady Gaga a Sting, le star in concerto per le vittime

(Adnkronos) – Nonostante i significativi progressi nel contenimento degli incendi nella contea di Los Angeles, in California, i meteorologi e le autorità hanno lanciato un nuovo allarme per un'altra ondata di venti pericolosi all'inizio della prossima settimana.

Oltre 170.000 persone sono ancora soggette a ordini di evacuazione e molti degli sfollati dovranno aspettare almeno un'altra settimana per tornare nei loro quartieri devastati per valutare i danni, poiché il materiale pericoloso è ancora in fase di rimozione. Per alcuni, il ritorno a casa è lontano mesi .

Gli incendi hanno ucciso almeno 27 persone: le autorità hanno annunciato di recente la morte di un nonno di 69 anni, la cui scomparsa era stata precedentemente segnalata durante l'incendio di Palisades a Malibu. Gli esperti di incendi e gli investigatori specializzati in incendi dolosi hanno dichiarato che potrebbero volerci mesi prima di scoprire come sono iniziati i principali incendi della regione. Nel frattempo si moltiplicano le azioni di solidarietà. Le star della musica Eilish, Lady Gaga e Sting saranno tra i protagonisti di un concerto di beneficenza straordinario volto a sostenere le operazioni di soccorso. L'evento, denominato FireAid, si svolgerà presso l'Intuit Dome e all'adiacente Kia Forum di Los Angeles il 30 gennaio, e sarà trasmesso in diretta e disponibile anche in streaming. Il cast include anche Pink, Katy Perry e Rod Stewart, oltre alla star dei Fleetwood Mac, Stevie Nicks, Joni Mitchell, Gwen Stefani, i Red Hot Chili Peppers, Gracie Abrams, Green Day, Jelly Roll, Earth, Wind & Fire, Lil Baby, Stephen Stills e Tate McRae. La musicista vincitrice di due Oscar, Eilish, si esibirà con suo fratello Finneas O'Connell, mentre il concerto segnerà anche la prima volta che Dave Matthews e John Mayer si esibiranno insieme dal vivo. Rod Stewart, che è recentemente tonato definitivamente nel Regno Unito dopo trent'anni trascorsi a Los Angeles, si esibirà poco dopo aver celebrato il suo ottantesimo compleanno all'inizio di questo mese. Gli organizzatori dell'evento hanno spiegato che il concerto "raccoglierà fondi per la ricostruzione delle comunità devastate dagli incendi e per sostenere gli sforzi volti a prevenire futuri disastri legati agli incendi in tutto il Sud della California". L'evento sarà trasmesso in streaming su molte piattaforme, inclusi Apple Music e l'app Apple TV, Netflix, Paramount+ e Prime Video. I biglietti saranno messi in vendita a partire da mercoledì su Ticketmaster e gli organizzatori riferiscono che saranno annunciati ulteriori artisti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



