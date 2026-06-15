Incassa le quote condominiali ma non paga, amministratore irreperibile

Oltre 200mila euro di debiti accumulati nei confronti dell’Acquedotto Pugliese, dell’impresa di pulizie e del fornitore di energia elettrica. È quanto sarebbe emerso in un condominio di viale Pinto, dove i residenti denunciano il mancato versamento delle somme raccolte attraverso le quote condominiali da parte dell’amministratore, attualmente irreperibile da diverse settimane.

La vicenda sarebbe stata scoperta alla fine del 2025, quando alcuni condomini si sono rivolti direttamente agli uffici dell’Acquedotto Pugliese per verificare la situazione dei pagamenti. In quell’occasione avrebbero appreso dell’esistenza di un’esposizione debitoria di circa 150mila euro maturata dal 2021 in poi. A questa cifra si aggiungerebbero altri 60mila euro relativi a servizi comuni, tra cui pulizia delle scale ed energia elettrica. Una trentina di residenti ha quindi deciso di affidarsi all’avvocato Giovanni Marseglia, che circa un mese fa ha presentato una denuncia alla Guardia di finanza ipotizzando i reati di truffa e appropriazione indebita.

Per evitare l’interruzione del servizio idrico, i condomini hanno dovuto versare all’Acquedotto Pugliese una quota iniziale richiesta nell’ambito di un piano di rateizzazione, trovandosi di fatto costretti a pagare nuovamente somme che ritenevano già corrisposte attraverso i versamenti condominiali. Il caso richiama un episodio analogo verificatosi nello stesso periodo in un palazzo di via Rovelli, dove una ventina di famiglie aveva subito la sospensione dell’erogazione dell’acqua per quasi due giorni a causa di morosità accumulate. Anche in quella circostanza, per ottenere il ripristino del servizio, era stato necessario versare un acconto all’Aqp. Secondo quanto emerso, nei due casi l’amministratore indicato dai residenti sarebbe lo stesso. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti delle autorità competenti.



Pubblicato il 15 Giugno 2026