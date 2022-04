Creare ponti di pace è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Associazione La Merlettaia insieme alla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, articolata in tre eventi: un’installazione artistica, una conversazione pubblica e un intervento musicale a tema.Si comincia lunedì 2 maggio 2022, alle ore 17.30, nella Sezione Fondi Speciali della Biblioteca, con l’inaugurazione della mostra Donne con le ali di Donatella Franchi, con la collaborazione di Emi Ferdous, Mariya Nechyporenko e Mareana Vieru.Nota per i suoi libri d’artista, che traggono ispirazione da opere letterarie, Donatella Franchi affronta in questa esposizione il tema della cura. Dedicata alle donne straniere che si occupano delle persone fragili e anziane nelle nostre case, la mostra espone dei libri d’artista, appunto. Si tratta di opere che contengono materiali, realizzate con tecniche varie. Possono assumere forme diverse, in questo caso sono a forma di scatole. Si tratta di pezzi unici che custodiscono storie di badanti divise tra la dedizione per le famiglie che le accolgono e la nostalgia per le famiglie lasciate in patria. Dalle scarpette ricoperte di carta di riso, ai libricini di fogli e stoffa ricamata con scritti e poesie nei vari alfabeti, si snodano così le storia di Maria, che arriva dall’Ucraina, di Marianna che giunge dalla Moldavia e di Emy che proviene dal lontano Bangladesh.Ispirata dal libro La terrazza proibita di Fatema Mernissi, l’installazione pone l’accento sul potere salvifico della parola, proprio sull’esempio di Sherazade, la principessa araba che grazie ai suoi racconti calmò lo sposo tiranno e si salvò la vita. La mostra sottolinea le storie di queste donne, ma anche la loro funzione sociale di mediatrici, capaci di diffondere la conoscenza reciproca delle diverse culture.L’artista – che ha esposto anche all’estero – dall’Istituto italiano di Cultura di Washington all’Università di Barcellona – dialogherà con la Direttrice della Biblioteca Gabriella Berardi e con Katia Ricci dell’Associazione “La Merlettaia”. Interverrà anche il violoncellista Francesco Mastromatteo, coordinatore delegato della sezione staccata di Rodi Garganico del Conservatorio “Umberto Giordano”, che chiuderà la serata con l’intervento musicale Il suono delle matrie.Ad accompagnare la mostra anche una piccola selezione bibliografia, a cura della Biblioteca, sui temi della pace e della solidarietà. La mostra sarà visitabile fino al 20 maggio 2022, dalle ore 8.30 alle ore 19.15.

