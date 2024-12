Inaugurato lo Sportello Autismo della Asl

È stato inaugurato lo Sportello Autismo presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di via Montegrappa 25 a Foggia. Il primo punto di accoglienza completamente gratuito che offre supporto alle famiglie con bambini e ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico. Lo sportello nasce grazie all’applicazione del Regolamento Regionale 9/2016 e al protocollo di intesa firmato tra la Azienda Sanitaria Locale e l’Associazione iFun, con l’obiettivo di fornire orientamento, consulenza e assistenza a chi vive la quotidianità di una persona con autismo.All’evento di inaugurazione hanno preso parte l’Assessore Regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri, insieme ai rappresentanti dell’Associazione iFun e alle famiglie di persone autistiche.Il servizio, operativo ogni martedì dalle 10:00 alle 13:00 e giovedì dalle 15:00 alle 18:00, si pone come punto di riferimento per le famiglie, offrendo supporto pratico e informazioni sui servizi disponibili, con particolare attenzione alla rete territoriale dedicata. In particolare, i genitori avranno la possibilità di ricevere assistenza per la compilazione delle domande e l’accesso ai servizi, nonché un supporto nella pre-istruttoria delle pratiche.

“L’inaugurazione dello Sportello Autismo spiega il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri, rappresenta un passo significativo verso l’inclusione e il sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. È un segno concreto dell’impegno della ASL Foggia nel garantire un supporto continuo e qualificato, che non solo aiuti a semplificare le procedure burocratiche, ma che crei anche uno spazio di ascolto e di orientamento per le famiglie”.

“Sono orgoglioso dichiara l’Assessore Piemontese, di essere al fianco dell’Associazione iFun, della ASL di Foggia e di tutti coloro che ogni giorno si impegnano per una maggiore integrazione delle persone con autismo. Iniziative come questa dimostrano che quando le idee diventano concrete, i risultati sono tangibili e, soprattutto, migliorano la vita delle persone. Il nostro obiettivo, continua Piemontese, è migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, offrendo risposte adeguate alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico. Vogliamo garantire loro l’accesso a un sistema di assistenza che risponda in modo mirato e tempestivo”.

“Presso lo Sportello Autismo, spiega il Presidente dell’Associazione iFun Maurizio Alloggio, saranno realizzati incontri formativi di parent training, gruppi di auto e mutuo aiuto. Il nostro intento è fornire strumenti pratici e efficaci per affrontare le difficoltà quotidiane, sia all’interno del contesto familiare che fuori. Le attività, saranno progettate per favorire il confronto, l’ascolto e la condivisione di esperienze, creando un ambiente accogliente in cui le famiglie possano sentirsi supportate e trovare risorse utili per la gestione delle diverse situazioni”.

Il servizio, che si inserisce in un quadro di politiche regionali di inclusione e sostegno alle persone vulnerabili, rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più solidale e attenta alle necessità di tutti i suoi cittadini.



Pubblicato il 19 Dicembre 2024