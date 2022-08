Inaugurato il Parco Baden Powell ad Apricena

Lo scorso 1° Agosto ad Apricena è stato inaugurato il Parco Baden Powell, dedicato al fondatore del movimento internazionale per lo scoutismo, in quanto sarà proprio il gruppo degli scout locale a prendersi cura di questo spazio pubblico. Sarà un punto di aggregazione per famiglie, giovani ed anziani. Il gruppo degli Scout era già presente localmente negli anni 1986-1987 successivamente in alcuni periodi è mancata la partecipazione, ma oggi è ritornato ad essere attivo e il prendersi cura di del parco per il bene comune contribuirà a responsabilizzare i giovani che prendono parte attivamente alle iniziative del gruppo. Per ufficializzare tale impegno l’amministrazione comunale ha previsto un momento pubblico a cui hanno partecipato gli scout e i loro famigliari. Quella è stata anche l’occasione per inaugurare pubblicamente la fascia viola identificativa dell’Assessorato alla Gentilezza. Una buona pratica ideata, concretizzata dall’Assessore alla Gentilezza di Apricena, Maria Rita Labombarda che per l’occasione l’ha indossata. Ora l’idea è stata condivisa nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza affinché altri Assessori in tutta Italia possano riproporla. La stessa Maria Rita, ricorda quel momento: ”la fascia è piaciuta a tutti i presenti, in particolar modo è stato apprezzato il significato del viola che rappresenta la gentilezza in quanto nasce dall’unione del rosso e del blu che esprimono concretezza e profondità. Proprio come il ruolo che ricopriranno gli scout nel dare attenzione al parco cittadino, affinché possa restare uno spazio bello e accogliente.”

