Inaugurato il nuovo Centro Comunale di Raccolta di Borgo Incoronata

E’ stato inaugurato il Centro Comunale di Raccolta di Borgo Incoronata. La struttura, che si va a sommare a quella di Via Sprecacenere, servirà la borgata e le zone limitrofe e contribuirà a migliorare il livello della raccolta differenziata nell’area comunale.“Il design di una città sostenibile – dichiara la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo – passa inevitabilmente attraverso iniziative come questa: l’istituzione di centri comunali di raccolta rappresenta un pilastro fondamentale per una gestione virtuosa dei rifiuti. Questi spazi dedicati permettono non solo la raccolta differenziata e il ritiro degli ingombranti, ma anche il recupero di beni ancora utili, offrendo una seconda vita agli oggetti e sostenendo le famiglie attraverso il riuso. Questo nuovo centro diventa simbolo di un impegno collettivo per una città più igienica, più ordinata e più rispettosa dell’ambiente. Desidero esprimere il mio entusiasmo per questa inaugurazione e ringraziare di cuore tutte le persone che hanno contribuito al suo successo. Oggi celebriamo un risultato che rafforza la visione di una Foggia sostenibile, innovativa e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini. Andiamo avanti, con la consapevolezza che ogni piccolo gesto contribuisce a costruire il futuro che vogliamo”.

Il CCR rappresenterà anche un deterrente per il conferimento illecito di rifiuti. Come afferma la presidente di AMIU Puglia, Antonella Lomoro, offrirà “un servizio alla collettività, a quegli utenti che vogliono avere la possibilità di conferire quotidianamente i propri rifiuti. Ci auguriamo che il centro sia utilizzato il più possibile e speriamo anche che, con questo ulteriore strumento, il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti sia radicalmente abbattuto”.

Una riflessione condivisa anche dall’assessora all’Ambiente, Lucia Aprile.

“Oggi – spiega – celebriamo un importante passo avanti per la nostra comunità con l’inaugurazione del secondo sistema strategicamente evoluto a Borgo Incoronata. Questo centro rappresenta una risposta concreta a una problematica purtroppo nota: gli sversamenti illeciti di rifiuti, spesso causati da cittadini provenienti anche dalla provincia. Con questa iniziativa vogliamo offrire un’alternativa efficace e accessibile, invitando tutti, dai nostri concittadini a chiunque visiti la nostra borgata, a conferire correttamente i propri rifiuti ingombranti. Questi materiali possono essere valorizzati, riciclati o riutilizzati, anche attraverso le associazioni locali, contribuendo a trasformare ciò che è considerato scarto in una risorsa per la comunità”

Il CCR di Borgo Incoronata è a disposizione degli utenti della città di Foggia ed è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 12, il martedì e giovedì dalle 12 alle 17 e il sabato dalle 7 alle 17.

“Oggi inauguriamo questa struttura con orgoglio – conclude l’assessore alle partecipate Davide Emanuele -, uno spazio che, ricordo, non è una discarica, ma un luogo dedicato dove ogni cittadino può recarsi per conferire correttamente quei rifiuti che non devono assolutamente essere abbandonati lungo le strade. L’obiettivo è chiaro: promuovere il rispetto per l’ambiente, migliorare la qualità del nostro territorio e educare alla gestione responsabile dei rifiuti. Questo centro rappresenta un passo concreto verso una città più pulita, più organizzata e più attenta alle esigenze dei cittadini e del pianeta. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa inaugurazione e invito ogni cittadino a utilizzare al meglio questa struttura, perché insieme possiamo fare la differenza per il nostro futuro”,



Pubblicato il 11 Dicembre 2024