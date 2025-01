E’ stato inaugurato a Vieste lo sportello remoto della Camera di Commercio, un innovativo servizio che consentirà a cittadini e imprese di accedere da remoto a una vasta gamma di servizi camerali, evitando spostamenti verso la sede centrale di Foggia. L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Vieste, Gaetano Desimio, ha espresso grande soddisfazione per questa importante novità: “Si tratta di uno strumento innovativo che permetterà di usufruire a distanza di tutti i servizi della Camera di Commercio. Gli utenti potranno richiedere certificati, visure, ricevere assistenza personalizzata e, soprattutto, evitare trasferte a Foggia. Il nostro obiettivo è quello di ampliare sempre più i servizi disponibili, interfacciandoci con altri enti per offrire un supporto sempre più completo. Un sentito ringraziamento va alla Camera di Commercio, in particolare al presidente Giuseppe Di Carlo e alla dottoressa Francesca Chioggia, nostra concittadina, che hanno fortemente sostenuto la realizzazione di questo sportello. Vieste ha saputo cogliere questa opportunità, che porterà benefici concreti a tutti”. Anche il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo sportello remoto rappresenta una vera e propria sede distaccata della Camera di Commercio, permettendo agli utenti di operare come se fossero fisicamente presso la sede centrale. Sarà possibile effettuare visure, pagamenti, ottenere la firma digitale e molto altro, senza doversi recare a Foggia. Un servizio essenziale per gli operatori economici e per tutti coloro che risiedono nell’area del Gargano, che ora potranno accedere con maggiore facilità ai servizi camerali”.

A chiudere l’incontro, il Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che ha voluto sottolineare la sinergia tra le istituzioni che ha reso possibile questo importante risultato: “L’apertura di questo sportello è la dimostrazione di quanto la collaborazione tra il Comune di Vieste e la Camera di Commercio possa generare benefici concreti per il territorio. La nostra amministrazione è sempre attenta a favorire lo sviluppo economico e il miglioramento dei servizi per cittadini e imprese. Questo sportello rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione e nella semplificazione amministrativa, confermando il nostro impegno per un’amministrazione moderna e vicina alle esigenze della comunità.”



Pubblicato il 30 Gennaio 2025