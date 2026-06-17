Inaugurata la nuova area giochi di Parco San Felice

E’ stata inaugurata una nuova area giochi all’interno di Parco San Felice, a servizio dei bambini e delle bambine del quartiere e della città, e delle relative famiglie. Cinquantamila euro il costo totale dell’intervento, proposto dall’Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Foggia. Accessibile da via Luigi Rovelli, è stata realizzata a impatto zero sul patrimonio botanico esistente, perfettamente integrata nel contesto circostante senza rimozione di superfici a verde o manti erbosi, con interventi -preliminari all’installazione delle attrezzature previste- di sistemazione della pavimentazione ammalorata e che presentava avvallamenti e disallineamenti, attraverso la rimozione del manto esistente e la posa di un nuovo massetto di regolarizzazione, indispensabile per il corretto ancoraggio dei giochi e la posa della nuova pavimentazione.

E’ caratterizzata da un pavimento antitrauma in gomma, drenante e antiscivolo, per tutta l’area di 131,25 mq, da un’altalena, da una struttura combinata a due torrette coperte con ponti e arrampicate, da scivoli in polietilene, in piena conformità con le normative europee. Dotazioni moderne destinate all’infanzia non erano ancora presenti a Parco San Felice, e le tipologie di gioco offerte (oscillazione, scivolamento, arrampicata) sono mirate a stimolare e favorire la coordinazione dei minori e garantire loro piena inclusività, con l’eliminazione di qualunque barriera architettonica.

“La piena fruizione delle aree verdi pubbliche è per l’amministrazione una priorità e Parco San Felice è un contenitore storico di socialità: migliorare l’esistente, intervenire sulle criticità esistenti e installare un nuovo impianto è un’attenzione doverosa verso la comunità e un invito a rispettare gli spazi pubblici, che ognuno e ognuna di noi deve preservare e custodire come fossero propri” spiega la vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile.

“Ringrazio la sindaca, l’assessorato all’Ambiente e la giunta per l’attenzione e la sensibilità mostrate, e per avere portato a compimento un intervento particolarmente atteso per la qualità della vita e per la riqualificazione complessiva di un quartiere che riveste un’assoluta centralità per l’amministrazione comunale”, le parole del consigliere comunale con delega ai parchi giochi Francesco De Vito.



Pubblicato il 17 Giugno 2026