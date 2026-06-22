Inaugurata a Roma la nuova sala operativa dei Vigili del Fuoco, comandante De Acutis: “Un’evoluzione necessaria”

(Adnkronos) – "Era un'evoluzione dovuta e necessaria. La sala operativa è il cuore dell'organizzazione del Comando di Roma. Tutte le chiamate dei cittadini arrivano qui e da qui vengono coordinate le risposte sul territorio". Lo ha detto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Adriano De Acutis, durante l'inaugurazione della nuova sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco che si è tenuta oggi pomerggio a Roma. La sala, intitolata alla memoria del sostituto direttore antincendio capo Marco Faggioli, è stata completamente rinnovata e dotata delle più moderne tecnologie per la gestione delle emergenze e destinata a diventare un modello per il futuro del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. "Le persone sono molto preparate e sanno fare il loro lavoro. Le nuove tecnologie permettono però di operare con maggiore serenità e di avere a disposizione informazioni supplementari, anche video, per garantire la massima efficienza", ha aggiunto Acutis. Tra le innovazioni più significative figurano i collegamenti con le telecamere delle stazioni della metropolitana e sistemi radio che consentono di mantenere le comunicazioni anche all'interno delle gallerie. Guardando al futuro, De Acutis ha lanciato anche una proposta alle istituzioni per ampliare l'accesso alle informazioni in tempo reale provenienti dal territorio. "Avere un occhio diretto sugli eventi che si svolgono in città, come grandi concerti o manifestazioni, sarebbe un supporto importante per garantire una risposta ancora più rapida ed efficace", ha concluso. A rispondere all'appello il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, presente all'inagurazione insieme al Questore di Roma, Roberto Massucci. "È bello vedere una sala operativa così moderna. Qui servono le migliori attrezzature perché qui operano professionalità eccezionali. Lo abbiamo visto durante il Giubileo, negli incendi, nelle emergenze e negli interventi più complessi che hanno interessato Roma e la sua provincia", ha detto ai presenti il prefetto. A celebrare i nuovi spazi anche il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Attilio Visconti, che ha inserito l'inaugurazione in un più ampio processo di modernizzazione dell'intero corpo nazionale. "In questi anni stiamo assistendo a una grande evoluzione dei Vigili del Fuoco. Questa sala operativa rappresenta perfettamente il salto di qualità che il Corpo sta compiendo dal punto di vista tecnologico, organizzativo e istituzionale", ha sottolineato. Una modernità evidenziata anche dal capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, che ha definito le sale operative "il cuore e il cervello dell'attività di soccorso". A chiudere la cerimonia è stato il sottosegretario di Stato all'Interno Emanuele Prisco, che ha ribadito l'impegno del Governo negli investimenti tecnologici destinati al corpo nazionale. "Questa è probabilmente una delle sale operative più avanzate del Paese. È il risultato di una precisa strategia che punta a fornire alle donne e agli uomini dei Vigili del Fuoco gli strumenti migliori per proteggere cittadini e territorio", ha detto il sottosegretario annunciando ulteriori investimenti nazionali destinati all'ammodernamento delle sale operative. "Dal 2027 al 2031 è previsto il rinnovo di circa cinquanta sale operative sul modello di quella di Roma, con investimenti superiori ai 40 milioni di euro", ha aggiunto. Al termine dell'inaugurazione è stata scoperta e benedetta la targa commemorativa in ricordo all'architetto Marco Faggioli, funzionario tecnico del comando che nella quarantennale carriera ha ricoperto con altissimo senso del dovere anche l'incarico di responsabile della sala operativa.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026