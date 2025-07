Inaugurata a Carlantino la Casa per Ferie “Terra Mia”

È stata inaugurata domenica 29 giugno, a Carlantino, la Casa per Ferie “Terra Mia”, una struttura ricettiva situata in via Ungheria, al primo piano del plesso scolastico “Carmine Colucci”.

La casa per ferie rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di accoglienza sul territorio, ed è finalizzata a offrire ospitalità temporanea a persone singole o gruppi impegnati in iniziative di interesse turistico, culturale, religioso, scolastico, sportivo o sociale. L’accesso è aperto anche a enti o aziende che desiderano garantire un soggiorno ai propri dipendenti e familiari.

La struttura è pensata per garantire un ambiente sereno, accogliente e rilassante, fuori dai circuiti turistici di massa, ma ricco di autenticità e tradizione. Il progetto intende valorizzare l’esperienza del soggiorno nei Monti Dauni, offrendo agli ospiti la possibilità di riscoprire valori sociali fondamentali come l’accoglienza, il rispetto e la cordialità.

La Casa per Ferie “Terra Mia” potrà accogliere turisti in pellegrinaggio verso i santuari della zona, studenti in visita per scambi culturali o percorsi di studio, universitari e docenti partecipanti a stage formativi, corsi di aggiornamento o convegni, gruppi e associazioni coinvolti in iniziative promosse dal Comune e bambini, scout con i relativi accompagnatori.

La struttura è composta da tre stanze dotate di servizi igienici e una cucina attrezzata. La capienza massima è di cinque persone. Sono previste riduzioni del 20% per soggiorni continuativi superiori a sette giorni o per gruppi da cinque persone. “Per noi l’apertura di una struttura ricettiva è di fondamentale importanza, perché fino ad oggi Carlantino non aveva la possibilità di accogliere turisti per la notte – ha dichiarato Graziano Coscia, sindaco di Carlantino -. Negli ultimi anni, diversi turisti hanno visitato il nostro paese, ma si sono sempre trovati nell’impossibilità di fermarsi a dormire. Oggi questo limite è finalmente superato”. Oltre al sindaco, all’inaugurazione erano presenti le Majorettes di Carlantino, la Banda Città di Manfredonia e il parroco di Carlantino don Jobin.

Con l’inaugurazione della Casa per Ferie “Terra Mia”, Carlantino compie un passo decisivo verso lo sviluppo di un turismo di qualità, autentico e sostenibile, in grado di valorizzare il patrimonio del territorio e rispondere a una domanda in costante crescita.



Pubblicato il 1 Luglio 2025