Inail, Marcello Fiori è il nuovo direttore generale

(Adnkronos) – Marcello Fiori è il nuovo direttore generale dell’Inail. E' stato nominato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con decreto n. 88 del 30 maggio 2024. Si è insediato il 1° giugno scorso al vertice della tecnostruttura dell’ente, che guiderà per il prossimo quadriennio. Classe 1960, Fiori proviene dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali apicali e a partire dal 2021 è stato capo del Dipartimento della Funzione pubblica. Tra i ruoli ricoperti in precedenza all’interno delle istituzioni si menzionano i diversi incarichi di coordinamento di numerose emergenze presso il Dipartimento della Protezione civile, l’incarico di capo di Gabinetto presso il Comune di Roma e di segretario generale del Ministero delle Comunicazioni. e' stato, inoltre, commissario straordinario del Formez e direttore della cabina di regia delle istituzioni e delle aziende coinvolte negli eventi del Giubileo del 2000. Il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, formulando a nome dell’Istituto un sentito augurio di buon lavoro al nuovo direttore generale, ha dichiarato che “con la nomina del dottor Fiori, figura di altissimo profilo, si completa il nuovo assetto organizzativo dell’ente. Ciò consentirà di dare ulteriore slancio alla nostra azione di contrasto del fenomeno infortunistico in sinergia con governo, istituzioni e parti sociali e di affrontare con rinnovato spirito le sfide derivanti dai cambiamenti profondi e repentini del mondo del lavoro”. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2024