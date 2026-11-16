INAF e INFN tracciano le prospettive oltre il PNRR tra spazio, supercalcolo e nuove infrastrutture

(Adnkronos) – Dallo studio delle onde gravitazionali e dell’astronomia multimessaggera allo sviluppo di tecnologie per l’esplorazione lunare, fino al potenziamento del supercalcolo e dell’intelligenza artificiale. Sono questi gli ambiti tecnologici e scientifici sui quali si concentra la strategia della ricerca fondamentale italiana al termine della fase attuativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo sono stati al centro dell’evento congiunto “Oltre il PNRR. Il futuro che abbiamo costruito. Risultati, valore e prospettive della ricerca italiana”, organizzato a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). L’iniziativa ha riunito istituzioni e comunità scientifica per fare il punto sulle infrastrutture realizzate grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e sulla necessità di garantire continuità operativa attraverso nuovi strumenti di programmazione, come il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (PN RIC) 2021–2027.

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è intervenuta sulle priorità strategiche per consolidare gli investimenti effettuati: “L’Italia ha saputo trasformare le risorse del PNRR in infrastrutture, tecnologie e nuove opportunità per la ricerca. L’INFN e l’INAF sono stati protagonisti di questa stagione, contribuendo a grandi progetti, a partire dai Centri Nazionali, e rafforzando il ruolo del nostro Paese nella ricerca internazionale. Ora la responsabilità è dare continuità a quanto realizzato, valorizzando le infrastrutture, le competenze e i risultati raggiunti. Lo faremo anche attraverso nuovi finanziamenti basati su indicatori di performance, per premiare la capacità di produrre conoscenza e sostenere l’eccellenza scientifica. Abbiamo costruito molto, ma la sfida più ambiziosa è ancora davanti a noi: l’Einstein Telescope. Un progetto che rappresenta la capacità della ricerca italiana di guardare lontano e misurarsi con le grandi frontiere della scienza”.

Il bilancio tracciato dai due enti evidenzia come i fondi straordinari abbiano permesso di modernizzare laboratori, reti digitali e strumentazione osservativa, creando al contempo un modello di gestione integrata dei progetti che ha coinvolto numerose giovani ricercatrici e ricercatori. Sul fronte astrofisico e spaziale, iniziative come EMM (Earth-Moon-Mars) e NG-Croce stanno preparando il terreno per l’osservazione del cosmo dalla Luna e lo studio dei fenomeni radio di brevissima durata, mentre sul piano infrastrutturale progetti come CTA+, STILES, ETIC e KM3NeT4RR rafforzano la partecipazione italiana ai grandi telescopi internazionali e ai rilevatori di neutrini e onde gravitazionali.

Roberto Ragazzoni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Il presidente dell’INAF Roberto Ragazzoni ha spiegato: “Con il PNRR abbiamo potuto realizzare nuove infrastrutture per la ricerca astrofisica, potenziare quelle esistenti e sviluppare una rete di laboratori in cui sperimentare le tecnologie del futuro per osservare l’Universo. Un investimento che guarda ben oltre la durata del Piano, perché ci mette nelle condizioni di immaginare e progettare gli strumenti scientifici di domani, facendo crescere al tempo stesso capacità tecnologiche e competenze. Il recente protocollo d’intesa con il MUR si inserisce in questa prospettiva, rafforzando un percorso già avviato per consolidare questo patrimonio e garantirgli continuità nel tempo”.

Parallelamente, nell’ambito della fisica nucleare, dei materiali avanzati e del calcolo ad alte prestazioni, programmi come IRIS, EuAPS, LNGS Future, il Centro Nazionale ICSC e la rete TeRABIT hanno potenziato gli acceleratori, le tecnologie superconduttive per l’energia sostenibile, i laboratori sotterranei e l’accesso ai big data per il mondo accademico e produttivo.

Antonio Zoccoli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

A sottolineare l’importanza di preservare il capitale umano formato in questi anni è stato il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli, il quale ha commentato: “Il PNRR è stata una straordinaria occasione per rafforzare il sistema della ricerca italiana che l’INFN e l’INAF hanno saputo tradurre in nuove infrastrutture, competenze e prospettive scientifiche. I risultati presentati oggi mostrano il valore strategico degli investimenti nella ricerca fondamentale e nelle infrastrutture di ricerca, capaci di generare nuova conoscenza, innovazione e opportunità di crescita per il Paese. Ora è fondamentale dare continuità a questo patrimonio, consolidando e valorizzando quanto è stato fatto e le persone, soprattutto le giovani generazioni, che hanno contribuito al successo di questo complesso percorso. Per l’INFN, la conclusione di questa importante esperienza assume un significato speciale nell’anno in cui il nostro Istituto celebra il suo settantacinquesimo anniversario: un invito a guardare con orgoglio a ciò che abbiamo fatto, e soprattutto a continuare a coltivare la nostra capacità di guardare lontano e collaborare per affrontare le grandi sfide del nostro tempo e costruire assieme il futuro della ricerca e del nostro Paese”.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026