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In tre si gettano in acqua a Venezia, ventenne muore annegato

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(Adnkronos) – Un giovane di 20 anni, di origine polacche, è morto annegato a Venezia dopo che insieme altri due amici si erano gettati in acqua in un rio di Venezia. I due amici sono stati salvati da una imbarcazione di passaggio, mentre il corpo del terzo giovane è stato ritrovato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San San Polo. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Maggio 2026

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