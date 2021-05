In scena lo spettacolo “Che titolo ci date”

In scena sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 c/o il Teatro del Fuoco con la nuovissima commedia targata Piccolo Teatro di Foggia dal titolo “Che titolo ci date”, piece liberamente ispirata a “Dove Vai Tutta Nuda” di Georges Feydeau e scritta da Vincenzo Russo per la regia di Dino La Cecilia.

La messa in scena degli spettacoli è stata decisa grazie alla particolare vicinanza e all’aiuto encomiabile dal punto di vista organizzativo e burocratico della Amministrazione Provinciale di Foggia, che come noi ha creduto fosse indispensabile dare un segno importante a tutta la città attraverso la riapertura di un contenitore culturale come il Teatro del Fuoco. Sintesi dello Spettacolo:

La vicenda si svolge negli immediati anni prima della pandemia, a casa di un giovane onorevole alle prese con la campagna elettorale per il secondo mandato alla Camera. La sua importante morale si cozza con il carattere libertino della moglie, della sua stravagante cameriera, del suo particolarissimo maggiordomo e con l’esuberanza del suo più stretto collaboratore. Tutti questi personaggi potranno rischiare di compromettere la sua carriera, con l’arrivo di un giornalista/investigatore. Se ne vedranno delle belle, tra equivoci e gag esilaranti. Cast: Dino La Cecilia, Fabio Conticelli, Francesca D’Elia, Sarah Panessa, Fabio Maggio, Vincenzo Russo. Gli spettacoli si terranno nel rispetto di tutte le attuali normative in ambito di sicurezza e contenimento dei contagi Covid-19.

Per info segreteria del Piccolo Teatro di Foggia – 0881723454 – 3297867649

