In scena la commedia “Ce vuleve skitte’a pandemia”

Un nuovo inizio nel segno della voglia di positività, nel desiderio di lasciarsi – se possibile – alle spalle anni e tempi difficili: con il consueto spirito condito di allegria e buonumore la Compagnia Enarché si appresta a dare il via alla sua 21a stagione teatrale sul palcoscenico. Sabato 22 ottobre al Teatro Regio di Capitanata di via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) (a dare il via agli spettacoli sarà la commedia Ce vuleve skitte’a pandemia, scritta e diretta da Matteo Bonfitto e Mirna Colecchia.“Vogliamo ripartire con ottimismo, facendo ridere e sorridere il nostro pubblico, andando a raccontare con le risate una situazione che abbiamo vissuto tutti, ovvero quella della pandemia con tutte le sue conseguenze.” Sono le parole di Carlo Bonfitto, presidente di Enarché, che dà anche qualche anticipazione sugli spettacoli a venire: a metà novembre una compagnia teatrale di San Giovanni Rotondo porterà al Teatro Regio di Capitanata un classico partenopeo, ossia Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta. La messinscena rientra nella consolidata abitudine di invitare al Teatro Regio di Capitanata gruppi teatrali associati alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), della quale Carlo Bonfitto, presidente di Enarchè, è delegato regionale.“Nella stagione che sta per avere inizio – prosegue Bonfitto – torneranno gli spettacoli per famiglie messi in scena dalla Compagnia MAG (Movimento Artistico Giovanile) Ancora, l’attrice e regista Maria Staffieri, veterana del palcoscenico e della compagnia Enarché, sta allestendo uno spettacolo comico in forma di parodia di un classico della letteratura, show che vedrà in scena molti attori e attrici cari al pubblico di Enarché.”La trama di Ce vuleve skitte’a pandemia – Come si vive e – soprattutto – si convive quando si è obbligati a restare in casa per settimane e mesi? È una situazione non facile che tutti abbiamo dovuto affrontare nel 2020 e che si trovano a vivere i protagonisti della commedia. Al centro della storia sono il marchese Eugenio e i suoi familiari. Una grande famiglia in effetti, dotata di governante e maggiordomo. La coabitazione farà nascere contrasti, equivoci e fraintendimenti – inevitabili – tra i tanti e tante che la pandemia ha confinato in casa. Il tutto condito, naturalmente, da risate, come – ad esempio – quando entra in funzione una specie di sistema di allerta per tutelarsi dall’infezione del virus.Nutrito il cast della commedia: in ordine di entrata calcheranno le tavole del palcoscenico saranno Maria Elena Mastrangelo, Shirina Spagnoli, Lelio Lico, Enrico Lioce, Mario Ricciardi, Rosanna Rabbaglietti, Paola Lo Muzio, Debora Delli Carri, Francesco Lemme, gli autori Mirna Colecchia e Matteo Bonfitto, Michele Dalessandro.Ha curato le scenografie Maria Grazia De Rosa, mentre Angela Infante ha preparato i costumi; il reparto audio-luci è a cura di Cristina Uricchio; foto di scena di Alessandro Forcelli.La messinscena – una pièce comica in due atti in dialetto foggiano, verrà replicata, dopo la “prima” del 22 ottobre, anche il 23, 29 e 30 ottobre e domenica 6 novembre.I biglietti si potranno acquistare direttamente in teatro (preferendo la prenotazione telefonica) o anche utilizzando il circuito di prevendita on line www.vivaticket.com.

