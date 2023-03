In scena la “Canzonissima – Voci e volti della fortuna”

Prosegue con successo la 54.ma edizione della rassegna concertistica degli Amici della Musica di San Severo. L’Associazione presieduta dalla prof.ssa Gabriella Orlando ospita sabato 11 marzo 2023, al Teatro “Verdi” di San Severo (sipario ore 20.30, porta ore 20), il Piccolo Ensemble Musikè con lo spettacolo “Canzonissima – Voci e volti della fortuna”.

Da un’idea del maestro Emilio Tricarico, lo spettacolo propone una speciale selezione dell’ampio repertorio che ha determinato vicende e carriere di artisti come Claudio Villa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Mina, Celentano, Lucio Dalla, Toni Renis, Tony Santagata e tanti altri, grazie a brani inediti, riadattamenti e omaggi, al grido: “Che le canzoni entrino in gara!”. Uno show tutto musicale in cui il Piccolo Ensemble Musikè farà rivivere i brani che hanno reso celebre la trasmissione televisiva del sabato sera italiano per antonomasia, andata in onda dal 1956 al 1975. Successi intramontabili, ancora oggi attuali, riferimenti nei decenni per tante produzioni discografiche come La voce del silenzio, Ciao ciao bambina, Granada.

La formazione del Piccolo Ensemble Musikè, guidata dal M° Tricarico, ideatore, autore dei testi, degli arrangiamenti musicali e trombettista del gruppo, è composta dai Maestri Michele Bottalico per la voce pop, Francesco Canestrale per la voce lirica tenorile, Felice Iafisco alle tastiere, Matteo De Padova al basso, Daniele delle Fave al trombone, Massimo Cianciaruso al sax tenore, Marco Destino al sax alto ed Elio Spagnoli alla batteria. Artisti dauni, provenienti da Manfredonia, Vico del Gargano, San Severo e Apricena, che partecipano alla nuova scena musicale di Capitanata con idee ed iniziative sempre nuove e sul filo della sperimentazione, determinando una propria impronta artistica e professionale, che spesso diviene matrice anche per progetti altrui, di riconosciuta qualità.

Con “Canzonissima” la canzone italiana approdava sul primo canale Rai, che “rubava” l’idea alla mamma radio e alla trasmissione “Le canzoni della fortuna”. Allora la sera si tingeva di vecchi e nuovi ritornelli, arie e melodie abbinate ai fantastici premi della lotteria. Un periodo in cui le canzoni erano protagoniste e non accessori di video e reality, e gli italiani ritornavano a sognare ad occhi aperti, tifando per l’uno o l’altro beniamino: sullo sfondo le ferite ancora graffianti della guerra. Un linguaggio, la canzone, che si conferma colonna sonora degli italiani, raccontandone la quotidianità e la storia, insieme alle emozioni e ai sentimenti. Un repertorio in cui il pubblico non potrà che rivedersi, ripescando melodie, volti e ricordi personali e di famiglia, per rivivere, insieme al presente, il calore e le tinte di un’Italia forse non ancora perduta.

Ad aprire lo spettacolo, la cui presentazione sarà affidata alla show girl Sabrina Regina, la storica sigla di Canzonissima “Zum Zum Zum”. Chiuderà l’evergreen “Ma che musica maestro” in cui riecheggia la verve di Raffaella Carrà: insieme a Corrado, presentatrice per antonomasia della trasmissione RAI.

Vincente la formula della vocalità pop e lirica, due mondi che si incontrano per dar vita a quel canto all’italiana che tanto grande ha fatto la canzone del Bel Paese, per giungere ad interpretazioni moderne e contemporanee, sempre nel rispetto della migliore canzone italiana.

L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e la Regione Puglia (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PACT – Polo di riferimento per l’Arte, la Cultura e il Turismo nella Regione Puglia e PiiiL Cultura in Puglia), Aiam (Associazione italiana attività musicali) e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura – Città di San Severo.

