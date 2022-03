Dopo gli apprezzatissimi appuntamenti dedicati a Renato Carosone e Pier Paolo Pasolini, venerdì 25 marzo, sempre nella splendida cornice dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia, andrà in scena il concerto Four for Four con la direttrice Gianna Fratta, i violini solisti di Dino De Palma e di Alessandro Quarta, e la Camerata Mediterranea.“Il segno dei quattro”, secondo romanzo in cui Sir Arthur Conan Doyle narra le imprese di Sherlock Holmes, potrebbe fornire l’ideale titolo del terzo appuntamento della VII Edizione di Musica felix, la rassegna organizzata dalla Fondazione Apulia felix. Il concerto, infatti, utilizza il filo conduttore delle Quattro Stagioni, oggetto, oltretutto, della recente incisione discografica Sixteen Seasons, in uscita per l’etichetta francese Arcana, che ha per protagonisti sempre De Palma, Fratta e Quarta.Saranno proposti i quattro più importanti lavori per violino e orchestra legati al tema della stagioni: stagioni veneziane e italiane, quelle di Antonio Vivaldi, il settecentesco Prete Rosso della Serenissima Repubblica; stagioni argentine, quelle di Astor Piazzolla, il formidabile reinventore del tango; stagioni americane, quelle dello statunitense Philip Glass che le scrive nel 2010 in forma di concerto per violino; stagioni ancora vivaldiane, ma rivisitate in chiave estremamente moderna e rinnovata, quelle del tedesco Max Richter. Un percorso circolare, come circolare è l’alternarsi delle stagioni, che fa il giro dei continenti in un arco temporale di tre secoli, restituito al pubblico in uno spettacolo spumeggiante e carico di storia, influenze musicali, stili compositivi, sensibilità di autori ed interpreti diversi. Di ciascun autore verranno proposte due stagioni, per un totale di otto stagioni complessive.La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus in collaborazione con l’Associazione Musica Civica, gode del supporto della Regione Puglia e del Comune di Foggia.Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita, secondo le disponibilità di posti, all’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia) dalle ore 19.00 di venerdì 25 marzo al costo di 12 euro (pagamento esclusivamente in contanti).Ingresso ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.00.L’ingresso agli spettacoli è regolato dalle normative anti Covid vigenti.

Condividi sui Social!