In scena Anna Serova, Tango Sonos e i Tangueros

Dopo i successi dei primi appuntamenti del Festival d’arte Apuliae “Non soli, ma ben accompagnati”, che hanno registrato ogni sera il tutto esaurito, si prosegue sabato 24 luglio in Piazza Municipio a Casalvecchio di Puglia e domenica 25 luglio nello scenario dell’incantevole Chiostro “Santa Chiara” di Foggia, con lo spettacolo Tango all’Opera, una sapiente fusione delle sonorità dei grandi temi dell’opera italiana con quelle dei ritmi del tango e del folclore argentino.

Protagonisti delle due serate, che godono della direzione artistica del M° Dino De Palma, sono la violista Anna Serova, figura unica del panorama internazionale, nonché straordinaria musicista ed appassionata interprete e ballerina di tango argentino, e Tango Sonos, duo musicale composto dal pianista Nicola Ippolito e dal bandoneonista Antonio Ippolito. Sul palcoscenico, a rendere più suggestiva la serata, i tangueros vincitori di numerosi premi nazionali e internazionali Raffaele Ferrante e Maria Simona Gentile.

L’idea dello spettacolo Tango all’Opera nasce dall’esigenza di congiungere la grande tradizione dell’opera italiana ai ritmi del tango e del folclore ampiamente diffusi nella regione del Rio de la Plata, zona geografica a cavallo tra l’Argentina e l’Uruguay. Il risultato è uno spettacolo che propone le più belle arie d’opera dei grandi operisti italiani, come Rossini, Verdi e Puccini, rivisitate dal M° Roberto Molinelli e interpretate dalla viola di Anna Serova, dal pianoforte di Nicola Ippolito e dal bandoneon di Antonio Ippolito. Il progetto Tango all’Opera vanta dell’alto patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia. Uno spettacolo unico e suggestivo, ricco di ritmi coinvolgenti e suadenti, che unisce musica, tradizione italiana, folclore argentino e danza.

Tutti gli eventi della rassegna dell’Associazione Spazio Musica sono organizzati col patrocinio del Comune di Foggia, in partenariato con l’Associazione Musica Civica, e godono del sostegno della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro. L’evento di sabato 24 luglio, nello specifico, è in collaborazione con il Comune di Casalvecchio di Puglia.

