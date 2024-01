In scena A’ndò Avit’ Mist’ lu Muort’

Il 2024 si aprirà sabato 13 gennaio al Teatro Regio di Capitanata di Foggia con una commedia in dialetto messa in scena dalla compagnia La ‘att r zì acciupreut di Panni . Sul palcoscenico di via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) gli attori dei Monti Dauni interpreteranno una commedia brillante in tre atti (in dialetto locale) dal titolo A’ndò Avit’ Mist’ lu Muort’. La rappresentazione è un adattamento del testo originale di Ernesto Cunto intitolato Dove avete messo il morto. Un inizio quindi all’insegna della risata – a dispetto del titolo in apparenza funereo – per il teatro foggiano e la Compagnia Enarchè, che come da tradizione ospita nei suoi spazi numerosi gruppi teatrali della Capitanata e di altre regioni. Un’iniziativa che rientra nelle attività di promozione teatrale della FITA (Federazione Italiana teatro Amatoriale), della quale il presidente di Enarchè Carlo Bonfitto è componente del direttivo regionale FITA con delega per la provincia di Foggia.

“La collaborazione con la compagnia di Panni va avanti da molto anni – riferisce Carlo Bonfitto. Michele Liscio e i suoi amici sono ospiti del Teatro Regio di Capitanata da una quindicina d’anni: un rapporto stretto che va ben oltre la semplice collaborazione scenica.”

E proprio Michele Liscio, che della commedia è interprete e regista, ricorda che la compagnia La ‘att r zì acciupreut ha mosso i primi passi nel 2006, sempre mettendo in scena la passione per il teatro e la voglia di condividerla con il pubblico.

La trama della commedia. Ferdinando, marito truffaldino di secondo letto di Carmela – a sua volta oggetto di una corte spietata da parte di Michele, uomo di fatica a servizio dello stesso Ferdinando, inscena una raccolta fondi rivolta a famiglie bisognose, prima fra tutte la sua, nascondendo la sua vera identità. Il tutto viene disturbato da un inaspettato “omicidio”, che crea scompiglio in casa. Come si risolverà l’arcana situazione? Sicuramente nel migliore dei modi!!!.

Molto nutrito il cast degli attori: Kety Pagliaro, Luca Cagliuli, Gabriella De Cotiis, Rosaria Schiavone, Michele Liscio, Carmelo Pio Rainone, Angelo Cotoia, Michele Pio Liscio, Micaela Annicchiarico, Angelo Napolitano, Antonio Brienza.

La regia è affidata a Michele Liscio, l’allestimento scenico è opera di Luca Cagliuli, Michele Pio Liscio e Antonio Brienza; completano il cast tecnico Rosaria Schiavone (costumista) e Antonio De Luca e Francesco Maraschiello, che si occupano del comparto Audio e Luci.

Ricordiamo ancora una volta che la Compagnia Enarchè, insieme al Teatro Regio di Capitanata e Omnia Service Animation, prosegue nelle sue iniziative all’insegna della solidarietà. Quest’anno si chiama 1 euro = 2 euro: per ogni messinscena nella quale avranno posto i soci Enarchè la Compagnia mette da parte 1 euro per ogni spettatore, invitando il pubblico a fare altrettanto.

A fine stagione la somma totale raccolta verrà devoluta ad associazioni e strutture di volontariato, oltre che a famiglie in difficoltà, del territorio foggiano.



Pubblicato il 9 Gennaio 2024