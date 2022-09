In Puglia vince il M5S. Alla Camera 9 collegi uninominali per il centrodestra

Il 56,56% dei pugliesi (1.819.782) ieri si sono recati alle urne per eleggere i componenti di Senato e Camera del prossimo governo. Nel 2018 alle urne si recarono il 69,08 % dei pugliesi. Il primo partito in Puglia e’ risultato il Movimento Cinque Stelle che ha ottenuto il 27,96% delle preferenze alla Camera e il 28,28% al Senato. Seguono per la Camera Fratelli d’Italia con il 26,03%, terzo sul podio il Partito Democratico al 19,08%. La Lega e Forza Italia si fermano rispettivamente all’8,78 e all’8,11%, mentre il Terzo polo con Azione e Italia Viva al 7,77%. Fanalino di coda l’Alleanza Verdi e Sinistra con il 3,63%. Nello stesso ordine anche per il Senato dove Fratelli d’Italia con il 24,47% e’ secondo seguito dal Partito Democratico al 16,05%. Forza Italia e Lega rispettivamente si attestano all’11 e 5,29%. Raggiunge la soglia del 4,84% il Terzo polo. Grazie al 41,41% raggiunto dalla coalizione di centrodestra al senato sono cinque i candidati eletti all’uninominale. Al collegio Puglia U01 di Foggia e’ stata eletta Anna Maria Fallucchi, il senatore e coordinatore regionale della Lega, Roberto Marti per il Puglia U05 di Lecce, il consigliere comunale di Bari, Filippo Melchiorre per il Puglia U03 di Bari, Vita Maria Nocco peri il Puglia U04 di Taranto e il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto per il Puglia U02 ad Andria. Dieci, in tutto, i seggi assegnati per gli uninominali della Camera: nel dettaglio 9 quelli assegnati al centrodestra, uno al Movimento Cinque Stelle. Per il Puglia U05 di Bari e’ stato eletto il consigliere regionale leghista Davide Bellomo, segue il Puglia U10 di Galatina con Alessandro Colucci, nel Leccese, nel collegio Puglia U09 si afferma il coordinatore provinciale Salentino di FdI, Erio Congedo.

Nella provincia di Brindisi al Puglia U07 e’ stato riconfermato il coordinatore regionale azzurro, Mauro D’Attis e altre due quote per i forzisti si aprono nel collegio di Cerignola Puglia U02 con il consigliere regionale forzista Giandiego Gatta e nel collegio di Molfetta U04 con Rita Dalla Chiesa. Il coordinatore provinciale del capoluogo ionico per FdI Dario Iaia passa nel Puglia U08 di Taranto, la commercialista tranese Mariangela Matera vince nel collegio Puglia U03 di Andria e il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, nel Puglia U06 di Altamura. A chiudere il quadro il pentastellato Marco Pellegrini nel collegio di Foggia Puglia U01.

