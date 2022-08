In Puglia nessuna donna del Pd tra i capolista

L’assessore regionale Raffaele Piemontese a Foggianella Bat al plurinominale, oltre che nel collegio uninominale Gargano, Cerignola e Manfredonia; il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra a Bari; a Taranto il deputato uscente Ubaldo Pagano; a Lecce il capo Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi. Sono questi i capolista scelti dal Pd Puglia e che ora dovranno essere vagliati dal Pd nazionale e dal segretario Enrico Letta. Al Senato il capolista sarà l’ex ministro Francesco Boccia. Le sorprese riguardano le due donne in lizza: la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, e la sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio, “sostenuta” dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. Al momento, Capone risulta essere solo quarta nel listino al Senato; mentre Pascazio è esclusa, al secondo posto nella circoscrizione di Bari potrebbe essere candidata l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia. Niente da fare per Michele Bordo: non è stata concessa nessuna possibilità di deroga al plurinominale a chi siede in Parlamento da più di 15 anni.

