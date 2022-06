In Puglia la forza politica più importante è il partito del non voto

La “forza” politica più importante (e verosimilmente preoccupante) in Puglia emersa dalle amministrative di domenica scorsa in tutti i 50 Comuni chiamati al voto (di cui 32 al disotto di 15mila abitanti e, quindi, con elezione a maggioranza secca del sindaco in un solo turno) è sicuramente il “partito” del non voto. Infatti, a caratterizzare in modo del tutto generale anche l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali dei centri pugliesi chiamati al voto il 12 giugno scorso nella nostra regione è stata la registrazione di un ulteriore calo di partecipazione alle urne rispetto alle corrispondenti precedenti elezioni. Un calo che ha interessato quasi tutti i 50 Comuni pugliesi interessati da queste amministrative. Difatti il presidente dell’Anci, nonché sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il dato sulla bassa affluenza alle elezioni comunali di domenica scorsa, ha dichiarato: “Sono obiettivamente preoccupato, perchè il sindaco è sempre stato la figura politica istituzionale di prossimità”, ossia “quella più vicina ai bisogni ma anche a quelle che sono le aspirazioni, i sogni dei suoi concittadini”. Quindi, per Decaro, “vedere una astensione così alta alle amministrative” è onestamente preoccupante anche “per quello chepotra’ accadere per i prossimi passaggi (ndr – elettorali), dove certamente non eleggiamo figure istituzionali di prossimità”, ma deputati e senatori o, successivamente, consiglieri regionali. Il calo di partecipazione al voto alle recenti amministrative in Puglia è stato mediamente di 5 o 6 punti percentuali in meno rispetto a passate corrispondenti elezioni, quando la media aveva rasentato e, in alcuni casi, anche superato il 70% di adesione al voto, a fronte ad un dato medio ultimo che non supera il 62% di votanti. Per non parlare, poi, di un passato ancor più remoto, ossia di un paio di decenni fa, quando nelle amministrative la media di partecipazione al voto era di gran lunga maggiore, superando l’80%. Dato, quest’ultimo, che allora però era già mediamente più basso di quello che si registrava ai tempi delle amministrative con sistema elettorale proporzionale puro ed elezione indiretta del sindaco, quando i dati di affluenza al voto spesso in molte realtà si attestavano anche ad oltre il 90% di partecipazione. Quindi, un segnale di calo notevole, registrato progressivamente nell’ultimo trentennio, ossia da quando è in vigore il sistema elettorale maggioritari e ad elezione diretta dei Primi cittadini, che sicuramente dovrebbe far preoccupare non poco i vertici locali e nazionali di tutte le forze politiche in una nazione come l’Italia, che si definisce “democratica”. Pertanto, il progressivo calo di votanti riscontrato nella nostra regione e, più in generale, nel nostro Paese è sicuramente sintomo evidente che qualcosa non va nel rapporto tra cittadini e politica. Ed in senso lato, quindi, anche nella simbiosi istituzionale tra governanti e governati. Però, tralasciamo ad altre sedi tale delicato e complicato tema e riferiamo in riepilogo, a completezza di cronaca, l’esito delle amministrative pugliesi di domenica scorsa. Negli unici due capoluoghi di provincia chiamati al voto in Puglia, Taranto e Barletta, si registra la vittoria al primo turno nel capoluogo ionico del candidato sindaco del centrosinistra, Rinaldo Melucci, sostenuto anche dal M5S e liste civiche ispirate dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. A Barletta, invece, ballottaggio tra il candidato sindaco del centrodestra, Cosimo Cannito e la candidata del centrosinistra (senza i “5 Stelle, Sinistra Italiana ed altre minori di csx), Santa Scommegna del Pd. In diversi piccoli comuni del foggiano i candidati sindaci di liste civiche, considerate vicine alla coalizione di centrosinistra hanno vinto quasi ovunque. Non bene il centrodestra nella provincia di Bari, dove erano chiamate alle urne diverse popolose realtà comunali, come Bitonto e Molfetta, dove si è registrata rispettivamente la vittoria di Francesco Paolo Ricci del PD contro Domenico Damascelli del centrodestra nella Città patria dell’olio extra vergine di oliva ogliarola e turno di ballottaggio a Molfetta, tra il sindaco civico uscente, Tommaso Minervini, ed il candidato del centrosinistra, l’ex pm Pasquale Drago, sostenuto dal Pd e da M5S ed alcune civiche di Emiliano. A Gravina di Puglia vittoria al primo turno del civico Fedele Lagreca, sostenuto anche da alcune civiche di centrodestra, contro l’omonimo Giacinto del Pd, candidato per il centrosinistra. Il centrodestra pugliese si consola nella Bat con la vittoria a Canosa di Puglia, dove ha conquistato il Comune al primo turno con Vito Malcangio, dopo il quinquennio di un sindaco “5 Stelle” (Roberto Morra) e a Sava nel tarantino il cdx ha vinto anche al primo turno, con Gaetano Pichierri. Sempre nel tarantino, il centrodestra ha sfiorato la vittoria al primo turno a Castellaneta, dove il suo candidato si è fermato al 49,91% e, quindi, va al ballottaggio il 26 giugno prossimo. Nel centro più popoloso dopo il capoluogo, Martina Franca, a prevalere al primo turno è stato il candidato sindaco del centrosinistra, Gianfranco Palmisano. Nel leccese, infine, nei due Comuni più popolosi andati al voto, a Galatone ha prevalso al primo turno il candidato sindaco di centrosinistra, Flavio Filoni, mentre a Galatina si va a un ballottaggio incerto tra due coalizioni civiche non nettamente identificabili con uno schieramento politico tradizionale e, quindi, sicuramente non riconducibili neppure ai partiti classici di centrodestra e centrosinistra. In definitiva, il 26 giugno prossimo gli appuntamenti elettorali più significativi ed importanti, per il turno di ballottaggio in Puglia, restano la Citta della disfida nella Bat e Molfetta nel barese.

Giuseppe Palella

