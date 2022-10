In Puglia chi dialoga o collabora con Emiliano è fuori dal partito di Calenda

Non ha usato mezzi termini il leader di “Azione”, Carlo Calenda, per far sapere agli esponenti pugliesi (o presunti tali) del suo partito qual è la linea della sua formazione politica nella nostra regione, dove è stata recentemente eletta deputato nel proporzionale il ministro per il Sud del governo uscente, Mara Carfagna, e in particolar modo nei confronti del governatore Michele Emiliano. Infatti, con un’affermazione quasi lapidaria, il leader di “Azione” ha dettato la posizione del suo partito in Puglia, dopo essere venuto a conoscenza che la maggioranza giallo-rossa che sostiene Emiliano ieri ha ulteriormente rinviato in Consiglio la discussione del pdl di riforma della governance dell’Arpal a seguito delle pressioni dello stesso Emiliano, per evitare la decadenza da dg di Massimo Cassano, che – come è noto – alle recenti elezioni era candidato alla Camera nella lista del barese di “Azione” nel proporzionale, dietro Carfagna e che, in campagna elettorale, da leader della civica “Puglia popolare”, per compiacere forse a Calenda, aveva dichiarato di non far più parte della maggioranza che sostiene Emiliano. Infatti, Calenda immediatamente ha fatto sapere che “qualsiasi tentativo di dialogo o di avvicinamento in Regione Puglia a Michele Emiliano, che consideriamo il peggior governatore nella storia recente del Paese, comporterà l’espulsione da Azione”. A gettare “benzina” sul fuoco di detta vicenda, che vede uno dei principali candidati pugliesi del partito di Calenda nella tornata elettorale appena conclusa, Cassano per l’appunto, politicamente ancora vicino ad Emiliano, è stato il neo senatore Ignazio Zullo (nonché tuttora capogruppo di “Fratelli d’Italia” alla Regione, in attesa della proclamazione a Palazzo Madama), che con una nota ha commentato: “Se il leader di Azione ieri (ndr – martedì) si fosse fatto un giro nel Consiglio regionale pugliese non ci avrebbe messo molto a capire che il suo partito in Puglia altro non è che una propaggine proprio di quel Michele Emiliano”. Infatti, ha rilevato Zullo, la seduta di martedì della massima Assise regionale “è stata tutta incentrata sulla difesa da parte di Emiliano del direttore generale dell’Arpal, Massimo Cassano, candidato di punta di Azione in Puglia alle ultime Politiche”. Quindi, ha esclamato il capogruppo di Fdi in uscita dal Consiglio regionale, “stia pur certo Calenda che se Cassano avesse realmente aderito ad Azione oggi non sarebbe più dg dell’Arpal, Emiliano lo avrebbe dato in pasto alla sua maggioranza, per altro accontentando la fronda interna” alla sua coalizione che vuole estromettere Cassano dalla guida dell’Arpal Puglia. E, proseguendo, Zullo ha poi aggiunto: “Così come l’altro candidato (ndr – alla Camera nel listino della provincia Ionica) sempre di Azione, il consigliere regionale Massimiliano Stellato, ieri non solo sedeva nei banchi della maggioranza di Emiliano, ma il giorno prima ha partecipato al vertice di maggioranza dove il ‘peggior governatore’ (ndr – per Calenda) ha dato ordini di scuderia ai propri uomini”. “Quindi, – si domanda retoricamente Zullo – stando alla nota di Calenda (o di fonti sue vicine, come recita il take dell’Ansa) Cassano e Stellato saranno prontamente espulsi da Azione?” Infatti, lo stesso Zullo ha inoltre commentato: “Il problema è che, forse, (ndr – Cassano e Stellato) non sono mai entrati davvero in Azione e che in queste elezioni politiche sono stati il ‘cavallo di Troia’ di Emiliano nelle liste del suo peggior nemico politico” ed “il tutto alla luce del sole!” Infatti, ha concluso in neo senatore pugliese del partito di Giorgia Meloni, “a Calenda sarebbe bastato farsi un giro in Puglia per capire che quando Emiliano afferma in campagna elettorale: ‘meglio votare Cassano che il centrodestra’, non faceva un favore ad Azione, ma a se stesso”, perchè la speranza di Emiliano – per Zullo – “era eleggere un suo deputato fuori da Pd, visto che il Pd Cassano non lo voleva”. O, forse, non c’era neppure un posto ad elezione quasi sicura nei listini del Pd, considerato che il governatore Emiliano ha dovuto già faticare abbastanza per ottenere dal Pd di Enrico Letta la candidatura a capolista del suo capo di Gabinetto, Claudio Stefanazzi, nel listino proporzionale della provincia di Lecce. Insomma l’innesco di Zullo, non sappiamo se è più un “affondo” a Calenda per aver candidato Cassano e Stellato (che – tra l’altro – non sono riusciti neppure a portare ad “Azione” il valore aggiunto sperato nelle urne pugliesi!), oppure a questi ultimi che, come è evidente dai rilievi riferiti da Zullo, sono tuttora ancora ben seduti alla “Corte” di Emiliano.

Giuseppe Palella

