In Puglia bruciati 8mila ettari tra boschi e macchia mediterranea

Dal primo giugno al 22 agosto scorsi, in Puglia, a causa degli incendi sono andati in fumo quasi 8mila ettari di vegetazione tra boschi, macchia mediterranea, pascoli e terreni agricoli. È quanto fa sapere Coldiretti Puglia spiegando che un picco dei roghi è stato registrato negli ultimi giorni anche se la maglia nera è assegnata al mese di luglio quando sono stati “4.218 gli ettari percorsi dalle fiamme, pari al 53,5% dell’intera superficie interessata dagli incendi nei tre mesi analizzati”. “A pagare il conto più alto è la provincia di Bari con 2.645 ettari bruciati di cui ben 1.855 andati in fumo nel solo mese di luglio”. Altra zona critica è Foggia con 2.341 ettari bruciati e dove la situazione si è aggravata soprattutto ad agosto, con 1.069 ettari già percorsi dalle fiamme, dopo i 541 di giugno ei 731 di luglio. Se in provincia di Barletta – Andria – Trani a fuoco sono andati 1.655 ettari, nel Tarantino risultano complessivamente 672 ettari mentre a Lecce sono 542. Chiude Brindisi con 24 ettari. “Dietro alcuni roghi possono nascondersi anche interessi speculativi legati al futuro utilizzo delle aree interessate dal fuoco, fenomeni sui quali – afferma Coldiretti Puglia – occorre mantenere altissima l’attenzione e garantire controlli rigorosi, insieme alla piena applicazione delle norme poste a tutela dei percorsi terreni dagli incendi”. Per l’associazione pesano anche “la mancata manutenzione del sottobosco, l’accumulo di vegetazione secca e l’abbandono delle aree rurali aumentano in modo esponenziale il rischio di propagazione delle fiamme, soprattutto nelle zone interne e più difficili da raggiungere”. La richiesta dell’associazione e di Federforeste è alla prevenzione consigliando di “accendere i fuochi esclusivamente nelle aree autorizzate e sorvegliarli costantemente, spegnere completamente barbecue e braci prima di allontanarsi, non abbandonare mozziconi di sigaretta o materiali incandescenti e segnalare immediatamente eventuali focolai”.



Pubblicato il 26 Agosto 2026