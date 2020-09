In Puglia 41 nuovi positivi con 3.651 test processati

Quarantuno dei 3.651 test processati in Puglia per accertare l’infezione da Covid-19 hanno dato esito positivo, piu’ della meta’ – 24 – sono stati rilevati in provincia di Bari che continua a essere la zona piu’ colpita dal virus. Delle nuove positivita’ registrate nel barese, “due sono rientri dalla Sardegna, 17 sono contatti stretti di casi gia’ presi in carico e sotto sorveglianza, altri 5 sono emersi durante il triage in strutture sanitarie e per i quali sono in corso le attivita’ di verifica e tracciamento”, spiegano dalla azienda sanitaria locale. Sei, invece, dei sette nuovi contagiati nella Bat sono persone tornate da un periodo trascorso in Sardegna mentre sull’altro caso che presenta la sintomatologia tipica del Covid sono in corso le indagini da parte del dipartimento di Prevenzione della Asl. “In provincia di Foggia ci sono 4 nuovi casi di persone positive. Si tratta di 2 contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi, di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale e di una persona individuata durante le attivita’ di screening”, specifica Vito Piazzolla, dg della Asl foggiana. E’ un cittadino residente fuori Italia arrivato in provincia di Lecce dalla Romania l’unico caso di nuovo positivo del Salento. Dei tre casi della provincia di Taranto due sono rientri dalla Sardegna in Puglia e che “grazie ad uno scrupoloso lavoro di screening del dipartimento di prevenzione e’ stato possibile accertare”, puntualizza il dg della Asl ionica Stefano Rossi. “Un altro caso – aggiunge – e’ da attribuire a una persona risultata positiva al tampone ospedaliero, per cui si e’ reso necessario il ricovero”. L’unico decesso segnalato nel bollettino e’ riferito al 68enne di Massafra (Taranto), morto ieri. I positivi accertati sono 860, di cui 130 ricoverati.

