In provincia di Foggia 150mila pensionati, uno su tre riceve meno di 620 euro al mese

La protesta contro la Legge di Bilancio 2027 raggiungerà quindici comuni della Capitanata, dove lunedì 16 e mercoledì 18 novembre dirigenti e volontari dello Spi Cgil incontreranno i cittadini davanti alle sedi Cup, dalle 8 alle 10, e nei mercati rionali, dalle 7.30 alle 10. Il sindacato distribuirà materiale informativo per illustrare le ragioni della mobilitazione che, secondo lo SPI, “rende le pensioni più povere, mette in difficoltà la sanità, fa pagare ai pensionati il prezzo delle scelte economiche del governo, con pesanti ripercussioni sociali su un territorio, come quello della Capitanata, dove anziani e famiglie sono già in gravissime difficoltà”.

La mobilitazione interesserà le cinque città più grandi della provincia, Foggia, Cerignola, San Severo, Manfredonia e Lucera, ma coinvolgerà anche diversi centri del Gargano, tra cui San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Apricena, Cagnano Varano, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Poggio Imperiale. Le iniziative raggiungeranno inoltre i Monti Dauni, con appuntamenti a Biccari e Orsara di Puglia, dove i rappresentanti dello Spi Cgil distribuiranno materiale informativo e si confronteranno con la popolazione sulle ragioni della protesta.

Martedì 17 novembre, da Foggia e da tutta la provincia i pensionati SPI Cgil saranno a Bari, alle ore 9:30, per una grande manifestazione in Piazza Massari a cui parteciperanno migliaia di pensionati di tutta la Puglia per far sentire la propria voce, rivendicare diritti, dignità e giustizia sociale. In Capitanata, complessivamente, ci sono circa 150.000 pensionati, considerando unicamente le persone che percepiscono trattamenti legati all’attività lavorativa svolta. Circa un terzo di loro percepisce pensioni minime, da fame, con un assegno mensile inferiore ai 620 euro. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di donne. In tutta la Puglia, provincia di Foggia compresa, i pensionati “da lavoro” sono 825.000.

“L’articolo 55 della Legge di Bilancio 2027 prevede un meccanismo che riduce progressivamente la percentuale di adeguamento all’inflazione per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Con un’inflazione ipotizzata al 2,9%, ci sono perdite annue che vanno da 139 a 688 euro”, spiega Carlo D’Andrea, segretario generale provinciale SPI Cgil Foggia. “Le pensioni hanno perso progressivamente potere d’acquisto. Molti anziani fanno fatica a pagare le bollette, acquistare i beni essenziali e sostenere le spese sanitarie. Il risultato è che sempre più persone sono costrette a rinunciare a curarsi. È questo uno degli aspetti più drammatici.

Liste d’attesa interminabili, carenza di personale e difficoltà della sanità territoriale costringono tanti pensionati a scegliere tra aspettare mesi per una prestazione pubblica o rivolgersi al privato, pagando di tasca propria. Chi non può permetterselo rinuncia alla visita, all’esame diagnostico, talvolta anche alle cure necessarie. In provincia di Foggia, tra piccoli Comuni, aree interne e difficoltà nei collegamenti, tutto questo pesa ancora di più. Mentre riduce la valutazione delle pensioni e opera tagli su Sanità e Scuola, il Governo investe risorse in flat tax e aumento delle spese militari.

Noi chiediamo più investimenti nella sanità, nell’assistenza, nella non autosufficienza e nella tutela del potere d’acquisto di pensioni e salari. La giustizia fiscale deve partire da una maggiore equità, non da nuovi sacrifici per chi ha già dato tanto al Paese. Chiediamo al Parlamento di modificare la manovra: piena rivalutazione delle pensioni, recupero del potere d’acquisto, rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, abbattimento delle liste d’attesa e maggiori risorse per i servizi sociali e l’assistenza. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto di diritti fondamentali. Non è accettabile che dopo una vita di lavoro si debba scegliere tra mangiare e curarsi”.



Pubblicato il 12 Novembre 2026