In Gazzetta decreto del Mef con interventi Pnrr finanziati con Fondo opere indifferibili

(Adnkronos) – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con l’elenco degli interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari finanziati con 815.676.177,39 euro del Fondo opere indifferibili 2023, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e consentire il rispetto delle tempistiche previste nei cronoprogrammi delle opere per l'avvio delle procedure di affidamento. Lo rende noto il Mef. In particolare, con il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023 viene confermata, per il tramite delle amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei programmi, la preassegnazione agli enti locali delle risorse del Fondo opere indifferibili 2023 per un ammontare di 800.892.538,77 euro per il Pnrr e 14.783.638,62 euro per il Pnc. Il Mef riferisce ancora che nella gazzetta ufficiale è inoltre stato pubblicato il decreto del 2 marzo 2023 con le risorse definitivamente assegnate dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili relative al 2022, a seguito delle verifiche sull’avvenuto avvio delle procedure entro il 31 dicembre 2022. —pnrrwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2023