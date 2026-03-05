In fiamme l’auto del comandante della polizia locale di Lucera

La scorsa notte un incendio, presumibilmente doloso, ha distrutto un’automobile, una Ford Puma, di proprietà del comandante della polizia locale di Lucera, Michele Polito. La vettura era parcheggiata per strada quando, intorno alle 2:30, i sospetti rumori hanno allertato lo stesso comandante. Affacciandosi, Polito ha notato il veicolo avvolto dalle fiamme, che si sono rapidamente propagate danneggiando anche un’altra auto nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri, attualmente impegnati nelle indagini per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili. Michele Polito, 63 anni, originario e residente a Lucera, presta servizio presso la polizia locale da 36 anni e da un anno ne ricopre il ruolo di comandante. Nonostante l’accaduto, Polito ha espresso determinazione nel proseguire il proprio lavoro senza lasciarsi scoraggiare. Ha sottolineato l’importanza di non cedere alla paura, condividendo il suo pensiero anche con i colleghi per riaffermare l’impegno comune.



Pubblicato il 5 Marzo 2026