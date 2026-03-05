Primo Piano

In fiamme l’auto del comandante della polizia locale di Lucera

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
1 minuto di lettura

La scorsa notte un incendio, presumibilmente doloso, ha distrutto un’automobile, una Ford Puma, di proprietà del comandante della polizia locale di Lucera, Michele Polito. La vettura era parcheggiata per strada quando, intorno alle 2:30, i sospetti rumori hanno allertato lo stesso comandante. Affacciandosi, Polito ha notato il veicolo avvolto dalle fiamme, che si sono rapidamente propagate danneggiando anche un’altra auto nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri, attualmente impegnati nelle indagini per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili. Michele Polito, 63 anni, originario e residente a Lucera, presta servizio presso la polizia locale da 36 anni e da un anno ne ricopre il ruolo di comandante. Nonostante l’accaduto, Polito ha espresso determinazione nel proseguire il proprio lavoro senza lasciarsi scoraggiare. Ha sottolineato l’importanza di non cedere alla paura, condividendo il suo pensiero anche con i colleghi per riaffermare l’impegno comune.

 


Pubblicato il 5 Marzo 2026

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Daniela Patano e la sfida della mobilità: “Non facciamo cassa, reinvestiamo in servizi”

12 ore fa

Crisi politica al Comune di Foggia: spunta l’idea del direttore generale

12 ore fa

Un protocollo di intesa con l’Abi per maggiore sicurezza

1 giorno fa

Servono rinforzi strutturali e una strategia nazionale per le periferie territoriali”

1 giorno fa
Pulsante per tornare all'inizio