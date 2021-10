In concerto Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio

Attesa per il prossimo appuntamento della stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica di San Severo. Ospite della rassegna musicale sarà Fabio Concato, una delle più belle realtà della musica italiana d’autore. Lo spettacolo si terrà venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 20.30 (porta ore 20), al Cinema Cicolella di San Severo.

Artista poetico e intimista, mai sopra le righe, pacato nei modi e nelle interpretazioni, in questa occasione si presenta con tre grandi compagni di viaggio: Paolo Di Sabatino al piano e agli arrangiamenti, Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria.

Nostalgie, ricordi, speranze, momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle canzoni di Concato, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico. Nel lungo viaggio dal 1977 ad oggi, il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo.

Nel maggio 2017, Concato registra il connubio artistico con Paolo Di Sabatino Trio, trasferendo di fatto in uno studio di registrazione la magia che si rinnova ad ogni live, in un nuovo Cd dedicato al padre Gigi che lo ha iniziato alla musica ascoltando dal jazz alla musica sudamericana. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio di oltre 40 anni di carriera, proponendo un concerto improntato sulla musica e sulla parola.

“Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexi tango”, “Gigi”;: sono solo alcune delle canzoni del concerto, nel quale non mancheranno altre gradite sorprese, scelte secondo i temi più cari all’artista e riproposte in chiave Jazz con grande energia e complicità da Paolo Di Sabatino, Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, il Teatro Pubblico Pugliese, l’AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Ha avuto modo di collaborare con attori quali Michele Placido, Arnoldo Foà, Maria Rosaria Omaggio, Milo Vallone, Caterina Vertova, Valentina Carnellutti, Alessandro Haber, Elena De Ritis, Mariangela D’Abbraccio, Daniela Fazzolari, Vanessa Gravina, Edoardo Siravo, Alessio Boni, Laura Marinoni, Nino Castelnuovo, Maria Cristina Di Nicola, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Sergio Rubini. Non abbonati: platea 40 € – galleria 20 €

Biglietteria: 25-26 ottobre (ore11-12 e 18.30-19.30) presso sede Touring Club in piazza della Repubblica

