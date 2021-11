In campo per ridurre il vandalismo sui mezzi pubblici

Impresa, sindacato e scuola scendono in campo insieme per ridurre il vandalismo sui mezzi pubblici. È stato presentato alla Dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena, prof.ssa Alessia Colio il concorso per studenti “Sono stato Io” realizzato dal sindacato Fit-Cisl e patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.A presentare il progetto alla dirigente scolastica sono stati: Silvio Vicciantuoni Rsa Fit-Cisl Acapt e Pasquale Biscotti, imprenditore e consigliere comunale del comune di Apricena. “L’iniziativa – spiega il consigliere Biscotti -, si pone l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare le giovani generazioni al rispetto delle persone che quotidianamente prestano la propria attività lavorativa a servizio degli utenti. Nonché alla cura della cosa pubblica, in particolare nel settore dei trasporti, per ravvivare nei giovani il senso e l’impegno civico. Voglio ringraziare la Dirigente scolastica Colio per aver apprezzato la bontà dell’iniziativa, avendo compreso l’importanza del progetto anche dal punto di vista educativo”.

li studenti, quindi per partecipare al concorso potranno scegliere una delle forme espressive previste dal bando e produrre un elaborato sul tema, documentandosi anche attraverso il materiale presente sul sito www.sonostatoio.com. Sono previsti premi sia per gli studenti che per le classi che parteciperanno al bando. I lavori dovranno essere inoltrati nelle modalità specificate nel bando di concorso entro le 13 del 22 aprile 2022

