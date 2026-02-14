Una meditazione profonda e attuale sulla “Via della Croce” come cammino di sequela cristiana, in modo particolare nel tempo di Quaresima. Al centro della riflessione il mistero della Croce, non come realtà da evitare, ma come luogo in cui si manifesta la gloria dell’amore che si dona. Sarà presentato oggi alle ore 17.00, presso la Parrocchia San Paolo Apostolo di Foggia, il libro di don Antonio Menichella “In cammino con il Maestro. Via Crucis, scuola di discepolato” (Edizioni VivereIn). Nell’introduzione al testo, Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bovino, invita a non fuggire la croce, riconoscendola come parte essenziale della vita cristiana: “È istintivo, nella natura umana, fuggire la croce, la sofferenza e il sacrificio. Non dobbiamo, invece, vergognarci della nostra debolezza”. La Via Crucis, sottolinea l’Arcivescovo, aiuta a leggere la propria esistenza alla luce della Pasqua e a non cedere alla tentazione dell’egoismo:

“Il Vangelo e la liturgia della Via Crucis ci richiamano a riflettere sul senso della vita alla luce della Pasqua”, scuotendoci dall’amore per noi stessi e dall’istinto di auto-preservarci. Per il Presule uno sguardo che si allarga anche alle ferite del mondo contemporaneo – la sofferenza, la malattia, le guerre – e che apre alla speranza:

“Sotto la croce di Gesù possiamo pregare per le croci del mondo, per i Paesi in guerra, chiedendo a Dio il dono della pace. Dalla croce, nella sua terribile bellezza, viene salvezza e felicità”. All’incontro sono previsti gli interventi di Mons. Giorgio Ferretti, don Giovanni Frisenda, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, Francesca Di Gioia, storica dell’arte e di Cristiana Falcone, fotografa. Modera l’incontro il docente di Religione Damiano Bordasco. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire la Via Crucis come cammino di fede, di umanità e di speranza, capace di parlare in modo concreto all’uomo di oggi.



