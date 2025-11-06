In arrivo due nuovi MotorHome per potenziare gli screening oncologici
I mezzi affiancheranno il Mammomobile e il PapMobile già attivi sul territorio provinciale per portare la prevenzione nelle zone più isolate della Capitanata
La ASL Foggia potenzia ulteriormente la rete della prevenzione oncologica sul territorio provinciale con l’acquisto di due nuovi ambulatori mobili dedicati agli screening, che andranno ad affiancare il Mammomobile e il PapMobile, già operativi in Capitanata. I Motorhome saranno impiegati nelle aree più difficilmente accessibili della provincia, per garantire l’accesso ai servizi di prevenzione anche ai cittadini che vivono in contesti isolati o in condizioni di fragilità sociale. L’iniziativa rientra nel Programma Nazionale Equità della Salute (PNES) 2021-2027, finanziato con fondi FESR-FSE+ e promosso dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia. Il progetto, rivolto alle persone “out of reach”, cioè difficilmente raggiungibili a causa di barriere linguistiche, culturali o socioeconomiche, è sostenuto da un finanziamento di 1 milione e 891 mila euro nell’ambito della Priorità 2 “Servizi sanitari di qualità” – Azione 4.51 “Maggiore copertura degli screening oncologici”. Gli ambulatori mobili, dotati di strumentazione diagnostica di ultima generazione, permetteranno di organizzare giornate di prevenzione anche nei comuni più piccoli e nelle aree orograficamente più complesse della Capitanata.
«Con l’arrivo dei nuovi mezzi – dichiara Anna Binetti, dirigente dell’Area Patrimonio di ASL Foggia – si rafforza l’impegno a garantire equità di accesso alla salute per tutti i cittadini, in particolare per chi vive in zone periferiche o incontra difficoltà economiche e sociali. La prevenzione è un diritto di tutti: portare gli screening vicino alle persone significa offrire più opportunità di diagnosi precoce, maggiori possibilità di cura e speranza di vita».
Attualmente la ASL Foggia registra un’adesione del 74% allo screening per il tumore del collo dell’utero, del 50% per la mammella e del 20% per il colon. «Grazie ai nuovi MotorHome – aggiunge Elvira Sparacia, coordinatrice degli screening oncologici – contiamo di aumentare ulteriormente la partecipazione, riducendo le disuguaglianze territoriali e avvicinando ancora di più la prevenzione alle comunità».
Con questo investimento, ASL Foggia conferma la propria visione di sanità di prossimità, più accessibile, inclusiva e vicina ai cittadini, dove la prevenzione oncologica diventa un pilastro essenziale per la tutela della salute pubblica.
Pubblicato il 6 Novembre 2025