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In Alaska un 15enne sopravvive due giorni in mare aggrappato a barca capovolta: morto il fratello

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è sopravvissuto per circa due giorni aggrappato a una barca rovesciata nel Mare di Bering, al largo dell'Alaska, dopo un incidente costato la vita al fratello maggiore e a un cugino. Secondo quanto riportato dai media americani, Derek Parker Aghnaanga è stato individuato lunedì mattina vicino all'isola di St. Lawrence e recuperato dall'equipaggio del peschereccio Northwest Explorer. Il giovane, che presentava sintomi di ipotermia, era rimasto esposto a temperature dell'acqua di circa 10 gradi dopo che la sua imbarcazione si era capovolta nella notte di sabato.  I tre erano partiti venerdì dal villaggio di Savoonga per pescare halibut e avrebbero dovuto fare ritorno domenica. Secondo il racconto del 15enne, il cugino era riuscito inizialmente a restare aggrappato alla barca, ma era morto prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre il fratello era rimasto intrappolato sotto lo scafo. I corpi di entrambi sono stati successivamente recuperati. "È un ragazzo davvero tosto", ha commentato Adam White, capitano del peschereccio che lo ha tratto in salvo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Settembre 2026

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