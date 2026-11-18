“Dare voce alle persone per noi significa metterle nelle migliori condizioni per poter far loro esprimere i propri pensieri, condividere le loro esperienze e cooperare. Noi di XMetaReal, che ci occupiamo di formazione digitale e di creare esperienze immersive, riteniamo che la tecnologia, in questo, possa dare un notevole contributo, in quanto all’interno di un ambiente immersivo le persone possono esprimere i loro pensieri, fare delle scelte e costruire il loro percorso di formazione e sviluppo”. Lo spiega Vittorio Zingales, Founder & Ceo XMetaReal, alla XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.



Pubblicato il 18 Novembre 2026