Attualità

Imprese, Urso: “Transizione 5.0? E’ stato dipinto come brutto anatroccolo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Abbiamo messo a disposizione" delle imprese Transizione 5.0, "anche quando dovevamo contrastare noi e loro insieme la campagna di disinformazione che proseguiva martellante, per mesi, per far apparire quello strumento non confacente alle nostre imprese". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in videocollegamento al Forum della distribuzione moderna 2025 a Milano. "Lo hanno dipinto come il brutto anatroccolo che tutti dovevano rifuggire e che non serviva a nessuno, salvo poi oggi scoprire improvvisamente che quel brutto anatroccolo era incompreso, era uno straordinario, ineguagliabile cigno che tutti vogliono accanto, che tutti vogliono utilizzare", conclude.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Giochi: ricerca, in 2024 ricavi online illegale in Ue a 80,6 mld, sottratti 20 mld a entrate fiscali

4 minuti fa

Innovazione, Ross (Bologna Business School): “Attesi 10 anni di cambiamenti dirompenti”

18 minuti fa

Ornella Vanoni e la ‘corte’ a Marracash: “Se avessi 30 anni in meno…”

20 minuti fa

Consumi, De Rita (Censis), “Prevale il modello fondato sulla ricerca della ‘piccola felicità”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio