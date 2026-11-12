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Imprese, Terzulli (Sace): “”Modo di generare valore diventato sempre più interconnesso””

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“Innanzitutto partiamo dal capire perché un approccio di filiera è diventato sempre più strategico. Il modo di generare valore nell’ambito di un settore è diventato sempre più interconnesso. Per interconnessione intendiamo che il valore viene prodotto attraverso imprese non più e non solo di uno stesso territorio o di uno stesso Paese, ma in modo molto più ampio a livello globale: le cosiddette catene globali del valore”. Lo ha detto Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace, nel corso dell’incontro con la stampa ‘Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita’ promosso da Sace a Milano.


Pubblicato il 12 Novembre 2026

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