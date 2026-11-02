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Imprese, Sperlari compie 190 anni tra tradizione e innovazione

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Fondata nel 1836 con l’apertura della storica bottega nel centro di Cremona, Sperlari celebra 190 anni di attività. Per l’anniversario, il Gruppo ha scelto di raccontare la propria storia attraverso una cronistoria illustrata realizzata da Guido Damini, che ripercorre sei momenti significativi dell’azienda, rendendo omaggio alle persone, ai luoghi e alle tradizioni che l’hanno accompagnata nel tempo.


Pubblicato il 2 Novembre 2026

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