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Imprese, Siciliano (Sace): ‘vogliamo supportare intere filiere sui mercati internazionali’

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“Sace ha messo al centro le filiere nel suo Piano strategico Sace50 perché vogliamo passare da una logica di transazione a una logica sistemica; quindi non supportare la singola operazione dell’impresa che vuole andare all’estero, ma supportare le intere filiere che vogliono affacciarsi sui mercati internazionali. Questa visione si è tradotta in un percorso integrato che ruota attorno a quattro direttrici: conoscere, fare rete, ascoltare e co-progettare. Per ciascuno di questi driver abbiamo strutturato delle iniziative di filiera ben precise”. Sono le parole di Mariangela Siciliano, Head of Commercial Strategy, Initiatives & Services di Sace, in occasione dell’incontro con la stampa ‘Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita’ promosso da Sace a Milano.


Pubblicato il 12 Novembre 2026

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