Imprese, Roca (Findus): “Fiduciosi per 2026 di crescita anche in contesto complesso”

(Adnkronos) – “Veniamo da due anni di mercato e di performance positive e di crescita. All'interno di un mercato come quello italiano, che resta complicato, tendente alla stagnazione e dunque in cui è difficile fare crescita, riteniamo che la categoria del surgelato stia aumentando i suoi contenuti e il suo legame con i consumatori e gli shopper italiani. Siamo quindi fiduciosi di avere un terzo anno di crescita”. Lo afferma Renato Roca, country manager Italia di Findus, a margine dell’evento organizzato dall’azienda per celebrare i 60 anni del suo Minestrone.  In merito alla possibilità di approvvigionarsi di verdure provenienti da altri mercati, alla luce degli accordi portati avanti dall’Unione europea con India e Mercosur, Roca spiega che Findus “ricerca le verdure che diano le migliori garanzie di qualità e di approvvigionamento. Laddove possibile, preferiamo sempre le verdure italiane: il nostro minestrone ha 15 verdure italiane, gli spinaci provengono dall'Agro Pontino, alle spalle della nostra fabbrica, e dalla Capitanata di Puglia, i Pisellini Primavera sono per un terzo italiani e vengono delle Marche”. 
Pubblicato il 29 Gennaio 2026

