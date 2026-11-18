“Dare una voce alle persone, per noi, significa, innanzitutto, ascoltarle e inserirle all’interno di ecosistema in cui non ci siano mille catene di riporto, ma ci sia una struttura più flat possibile e incentivare le persone alla cultura del feedback anche a livelli diversi, quindi avere la possibilità di dire anche al proprio capo che qualcosa non va. E’ un aspetto molto importante sia per far fluire l’informazione sia per poi effettivamente riuscire a identificare le cose che non vanno anche negli strati più operativi nell’organizzazione, che è sicuramente essenziale per riuscire a far lavorare l’organizzazione nel modo migliore possibile. Le persone non devono avere paura di parlare, e di dire la propria”. Così Alessandro Risaro, Co-Founder Datapizza, intervenendo alla XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano. Il fil rouge di questa edizione è ‘People Voice’, con un programma che coinvolge oltre 400 speaker e 3mila partecipanti tra hr director e top manager.



Pubblicato il 18 Novembre 2026