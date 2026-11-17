(Adnkronos) – “Corporate diplomacy e dialogo istituzionale è il tema dell’incontro svoltosi in Sace. È importante che questo dialogo avvenga qui, in questo luogo, perché Sace è protagonista delle relazioni industriali, dell’export italiano, e quindi il tema è quanto mai di attualità”. Lo ha dichiarato Guglielmo Picchi, presidente Sace nel corso dell’evento intitolato ‘Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace’, promosso dalla Fondazione Aises Ets e dalla Spes Academy ‘Carlo Azeglio Ciampi’ in collaborazione con Sace.

“In un momento complesso in cui le dinamiche internazionali richiedono uno sforzo in più da parte delle imprese per poter competere sui mercati internazionali, Sace può svolgere un ruolo fondamentale non solo di accompagnamento economico e di advisory alle imprese, ma anche per intrecciare quel dialogo strategico istituzionale sia con le aziende che con gli attori che decidono le strategie dei mercati in cui le imprese vogliono andare. Quindi sarà un’ottima occasione per poter approfondire questo tema e confermare ancora una volta quanto Sace sia determinante per il sistema industriale italiano, per il sistema dell’export e in ultima analisi per la crescita del prodotto interno lordo”, ha concluso Picchi.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026