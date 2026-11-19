“Dare voce alle persone, per noi di Skillvue, significa permettere sia all’organizzazione sia alle persone di avere un punto in comune per quanto riguarda percorsi di carriera, aspirazioni, competenze e preparazione delle persone rispetto ai nuovi strumenti ai e digitali”. E’ quanto affermato da Nicolò Mazzocchi, Ceo & Co-founder Skillvue, in occasione della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.



Pubblicato il 19 Novembre 2026